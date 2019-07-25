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SOS, фекалии! На популярных курортах Крыма сбрасывают канализацию прямо в море
В оккупированном Крыму в городе Судак туристы вынуждены купаться в море в районе горы Алчкак и пансионата «Медвежонок», где ранее из-за аварии на коллекторе произошла утечка сточных вод. Об этом пишет Крым.Реалии.
При этом заметно, что вода в устье реки Судак (Суук-Су) стала мутной и имеет едкий запах.
«А где нам тогда купаться в Судаке?» — спрашивает студентка из российского Нижнего Новгорода.
Ранее в администрации Судака просили туристов не купаться в районе пансионата «Медвежонок» и пляжах возле горы Алчак из-за утечки сточных вод.
Также издание сообщает, что у ялтинского поселка Отрадное, на глубине почти 40 метров, канализационные стоки попадают в море через сорванный ревизионный люк коллектора. В городском отделении Роспотребнадзора заявили, что качество морской воды в акватории Ялты соответствует норме.
Также «прокуратура» Севастополя обнаружила, что ГУП «Водоканал» сбрасывает неочищенные сточные ливневые воды в акваторию Артиллерийской бухты. Ранее там было обнаружено повышенное содержание энтерококков.
Выбросы канализации зафиксировали и в Коктебеле. Росприроднадзор сообщил, что концентрация вредных веществ в воде у берегов Коктебеля в несколько раз превышает предельно допустимую концентрацию.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Сети показали фото пустующих набережных в Крыму. Многие пляжи вообще пустуют, на некоторых есть отдыхающие, но их немного. Полуостров пугает московскими ценами и слабым сервисом.
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