Украина

SOS, фекалии! На популярных курортах Крыма сбрасывают канализацию прямо в море

В оккупированном Крыму в городе Судак туристы вынуждены купаться в море в районе горы Алчкак и пансионата «Медвежонок», где ранее из-за аварии на коллекторе произошла утечка сточных вод. Об этом пишет Крым.Реалии.

При этом заметно, что вода в устье реки Судак (Суук-Су) стала мутной и имеет едкий запах.

«А где нам тогда купаться в Судаке?» — спрашивает студентка из российского Нижнего Новгорода.

Ранее в администрации Судака просили туристов не купаться в районе пансионата «Медвежонок» и пляжах возле горы Алчак из-за утечки сточных вод.

Также издание сообщает, что у ялтинского поселка Отрадное, на глубине почти 40 метров, канализационные стоки попадают в море через сорванный ревизионный люк коллектора. В городском отделении Роспотребнадзора заявили, что качество морской воды в акватории Ялты соответствует норме.

Также «прокуратура» Севастополя обнаружила, что ГУП «Водоканал» сбрасывает неочищенные сточные ливневые воды в акваторию Артиллерийской бухты. Ранее там было обнаружено повышенное содержание энтерококков.

Выбросы канализации зафиксировали и в Коктебеле. Росприроднадзор сообщил, что концентрация вредных веществ в воде у берегов Коктебеля в несколько раз превышает предельно допустимую концентрацию.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Сети показали фото пустующих набережных в Крыму. Многие пляжи вообще пустуют, на некоторых есть отдыхающие, но их немного. Полуостров пугает московскими ценами и слабым сервисом.

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