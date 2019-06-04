Украина

Несезон в разгаре: в сети показали фото пустующих набережных в Крыму

Закончился учебный год, стоит отличная теплая погода, а в оккупированном Крыму местные жители не видят наплыва туристов. Многие пляжи вообще пустуют, на некоторых есть отдыхающие, но их немного. Полуостров пугает московскими ценами и слабым сервисом.

Фото с курорта «Канака», расположенного на Южном берегу Крыма между Алуштой и Судаком в реликтовой можжевеловой роще, в Twitter опубликовала крымский блогер RoksolanaToday&Крым.

«Сегодня мы решили побывать в „Канаке“. От Морского чуть более 25 км в сторону Алушты». Похоже, мы одни решили тут побывать… Сезон 2019″, — пишет блогер.

Напомним, по прогнозам крымчан, в нынешнем туристическом сезоне поток туристов упадет на 10−15 процентов по сравнению с предыдущим.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали фото запустения в селе Поповка, где до 2014 года проходил популярный фестиваль электронной музыки «Республика Казантип».

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