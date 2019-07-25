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Пенсия в Украине: почему «докупить» стаж смогут не все пенсионеры, и что делать в таком случае

Законодательство Украины предусматривает для граждан Украины возможность докупить недостающие месяцы и даже годы. Но увеличение выплат стоит ожидать не всем пенсионерам, пишет АиФ.

Издание уточняет, что в 2019 году минимальная норма страхового стажа для граждан Украины составляет 26 лет (в дальнейшем норма будет увеличиваться). Те граждане, которые имеют 26 лет страхового стажа, получают право выйти на пенсию.

Если стажа немного не хватает, украинцы могут просто его докупить за свои «кровные». Так, в налоговой службе будущим пенсионерам предлагают заключить договор на добровольную оплату единого социального взноса.

Однако, стоит учитывать, что это сделать могут лишь те пенсионеры, которые на данный момент уже не работают.

В Пенсионном фонде украинцы могут узнать повысят ли им выплаты после «докупки» стажа. Однако, подсчитать точно на сколько вырастут выплаты в ПФУ не могут.

Оказывается, пенсионное законодательство, в отличии от налогового, не предусматривает такой механизм, поэтому неработающим пенсионерам не даст повышения выплат.

А неработающие пенсионеры не являются застрахованными лицами в соответствии со статьей 12 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

«Зимнее» повышение пенсий: кому ждать увеличения выплат

Однако, те, кому не хватает стажа для получения «минималки» все же могут докупить не хватающий стаж.

Вносить можно или каждый месяц по 918 грн, или сразу за весь период. Но в этом случае обойдется дороже — 1836 грн за каждый дополнительный месяц.

Напомним, что в на данный момент меняются нормы страхового стажа, который «определяет» время выхода на пенсию. Сейчас украинцы выходят на пенсию в возрасте 60−65 лет. Например, те, у кого только 15 лет стажа могут получать пенсию лишь в 65 лет, а граждане, имеющие достаточный страховой стаж — в 60 лет. В дальнейшем требования к минимальному стажу будут увеличиваться и к 2028 году составят 35 лет.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», министр социальной политики Андрей Рева рассказал, кому не повысят пенсии, и что делать таким пенсионерам.

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