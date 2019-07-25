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Украина

На Донбассе уничтожили опорный пункт боевиков: в сеть попало мощное видео

8:40 25 июля 2019 449
Уничтожение ВОП боевиков
Инф. «ФАКТОВ»

В сеть попало видео, как бойцы ВСУ до введения режима прекращения огня 21 июля адекватно ответили боевикам на обстрелы украинских позиций.

«Недавно (до 21 июля) плохие ребята нарушали своим поведением представления о любви и гармонии. Поэтому, исключительно в рамках Минских договоренностей им сожгли ВОП. Видео Ивана Савельева», — говорится в комментарии к видео, которое выложили в социальные сети.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в день, когда вступил в силу режим прекращения огня на Донбассе, на взрывном устройстве, установленном ДРГ противника, подорвались и погибли двое бойцов ВСУ.

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