Украина

Сплошные коллапсы: известный блогер на фото показал, во что «русский мир» превратил Крым

Известный российский блогер Александр Горный выложил новые фото из Судака в оккупированном Крыму, подтверждающие неспособность оккупантов справиться с коммунальными проблемами.

Так, в Коктебеле оккупационные власти решили в разгар сезона уложить в центре поселка асфальт и поменять бордюры. При этом руки до уборки мусора у чиновников не доходят.

Переполненные мусорные баки в городе

«Пробка мертвая на несколько км. Это видимо *едроссы хотят отчитаться что уложили асфальт. И освоили бабло? Хорошо, что не на головы туристов. Но что-то я не заметил *едроссов, кладущих асфальт. А с мусором тут полная беда», — написал Горный.

Через некоторое время он возмутился состоянием городского пляжа.

«В Коктебеле течет на пляже нудистов дерьмо, а у всех все хорошо», — отмечает он.

Напомним, ранее проблема с канализацией была зафиксирована в городе Судак, из-за аварии на коллекторе произошла утечка сточных вод. Вода в устье реки Судак (Суук-Су) стала мутной и имеет едкий запах. Практически одновременно стало известно, что у ялтинского поселка Отрадное, на глубине почти 40 метров, канализационные стоки попадают в море через сорванный ревизионный люк коллектора.



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