- 11:23 Подрыв девушки на гранате под Киевом: выяснились новые детали
- 10:57 Пленные моряки Зинченко и Мокряк встречают дни рождения в российских застенках
- 10:56 Украинские туристы попали в смертельное ДТП в Болгарии: детали и фото с места аварии
- 10:52 11-летний мальчик при загадочных обстоятельствах исчез из поезда Рахов — Киев: ребенка нашли мертвым
- 10:37 Как слезы в дожде... Пришло время умирать, — Рутгеру Хауэру посвящается
- 10:33 Достанет врага на большом расстроянии: в сеть попало видео испытаний новейшего украинского оружия
- 10:28 СМИ сообщили о задержании бывшего начальника полиции Одесской области
- 10:23 Дожди и грозы: синоптики спрогнозировали погоду на конец июля — начало августа
- 10:22 Лига чемпионов: «Ференцварош» Реброва обыграл дома чемпиона Мальты
- 10:07 Сплошные коллапсы: известный блогер на фото показал, во что «русский мир» превратил Крым
- 10:07 В полиции разоблачили оборотня в погонях, укравшего вещдоки
- 09:45 «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»: где смотреть матч Международного кубка чемпионов
Сплошные коллапсы: известный блогер на фото показал, во что «русский мир» превратил Крым
Известный российский блогер Александр Горный выложил новые фото из Судака в оккупированном Крыму, подтверждающие неспособность оккупантов справиться с коммунальными проблемами.
Так, в Коктебеле оккупационные власти решили в разгар сезона уложить в центре поселка асфальт и поменять бордюры. При этом руки до уборки мусора у чиновников не доходят.
Переполненные мусорные баки в городе
«Пробка мертвая на несколько км. Это видимо *едроссы хотят отчитаться что уложили асфальт. И освоили бабло? Хорошо, что не на головы туристов. Но что-то я не заметил *едроссов, кладущих асфальт. А с мусором тут полная беда», — написал Горный.
Через некоторое время он возмутился состоянием городского пляжа.
«В Коктебеле течет на пляже нудистов дерьмо, а у всех все хорошо», — отмечает он.
Напомним, ранее проблема с канализацией была зафиксирована в городе Судак, из-за аварии на коллекторе произошла утечка сточных вод. Вода в устье реки Судак (Суук-Су) стала мутной и имеет едкий запах. Практически одновременно стало известно, что у ялтинского поселка Отрадное, на глубине почти 40 метров, канализационные стоки попадают в море через сорванный ревизионный люк коллектора.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Сельская учительница никак не могла решить, за кого же ей выйти замуж: за директора школы или за тракториста. С одной стороны — быстрый карьерный рост, а с другой — без трактора фиг до школы доберешься...