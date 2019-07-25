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Пленные моряки Зинченко и Мокряк встречают дни рождения в российских застенках
В четверг, 25 июля, свой день рождения в СИЗО «Лефортово» отмечают сразу двое военнопленных украинских моряков — Роман Мокряк и Вячеслав Зинченко.
Первому из них исполнилось 33 года, а второму — только 21, отметил в сети координатор группы адвокатов украинских военных Николай Полозов.
От имени всех защитников он пожелал нашим морякам-героям «скорейшего возвращения домой к родным и близким».
Напомним, а среду, 24 июля, день рождения праздновали моряки Владимир Терещенко и Сергей Цибизов.
Также в этот день появилась обнадеживающая информация от украинского омбудсмена о подготовке к возвращению моряков в Украину, однако впоследствии Людмила Денисова объяснила, что только направила в МИД РФ ходатайство об освобождении моряков под ее личное обязательство, но ответа пока не получила.
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