Двое пленных украинских моряков отмечают день рождения в СИЗО "Лефортово"

Украина

В среду, 24 июля, двое из 24 захваченных в Черном море украинских моряков — Владимир Терещенко и Сергей Цибизов — отмечают свои дни рождения.

МВД Украины поздравило военных и пожелало скорее вернуться домой.

«Поздравляем с Днем рождения старшего матроса Владимира Терещенко и матроса Сергея Цибизова. Для нас вы символ настоящих военных моряков. Конечно, сейчас вам хочется пожелать только одного — как можно скорее вернуться домой. Вы не забыты. Мы вас ждем!». — говорится в поздравлении.

Напомним, 17 июля Лефортовский районный суд Москвы на три месяца продлил срок содержания под стражей всем 24 украинским военнопленным морякам — до 24 и 26 октября.

Перед этим омбудсмены Украины и России заявили о намерении обратиться к президентам двух стран с просьбами о помиловании ряда осужденных в Украине и России. Людмила Денисова передала Татьяне Москальковой список 150 украинцев, находящихся в тюрьмах и следственных изоляторах России, в который включены 24 пленных моряка.

Позже Денисова передала в МИД РФ ходатайство об освобождении захваченных в ноябре 2018 года 24 украинских моряков под ее личное обязательство. Ответа пока омбудсмен не получила.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter