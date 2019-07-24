25.50 / 25.78 28.39 / 28.84
Киев: +21
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Двое пленных украинских моряков отмечают день рождения в СИЗО "Лефортово"

12:41 24 июля 2019 24
кораблики
Инф. ФАКТОВ

В среду, 24 июля, двое из 24 захваченных в Черном море украинских моряков — Владимир Терещенко и Сергей Цибизов — отмечают свои дни рождения.
МВД Украины поздравило военных и пожелало скорее вернуться домой.

«Поздравляем с Днем рождения старшего матроса Владимира Терещенко и матроса Сергея Цибизова. Для нас вы символ настоящих военных моряков. Конечно, сейчас вам хочется пожелать только одного — как можно скорее вернуться домой. Вы не забыты. Мы вас ждем!». — говорится в поздравлении.

Напомним, 17 июля Лефортовский районный суд Москвы на три месяца продлил срок содержания под стражей всем 24 украинским военнопленным морякам — до 24 и 26 октября.

Перед этим омбудсмены Украины и России заявили о намерении обратиться к президентам двух стран с просьбами о помиловании ряда осужденных в Украине и России. Людмила Денисова передала Татьяне Москальковой список 150 украинцев, находящихся в тюрьмах и следственных изоляторах России, в который включены 24 пленных моряка.

Позже Денисова передала в МИД РФ ходатайство об освобождении захваченных в ноябре 2018 года 24 украинских моряков под ее личное обязательство. Ответа пока омбудсмен не получила.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама" публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер