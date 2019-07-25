Подрыв девушки на гранате под Киевом: выяснились новые детали

Происшествия

В полиции подтвердили версию о том, что девушка, пострадавшая от взрыва гранаты в Киево-Святошинском районе Киевской области, пыталась закопать взрывоопасный предмет.

Об этом в эфире «112 Украина» сообщил спикер полиции Киевской области Николай Жукович. По его словам, пока что не ясно, где пострадавшая взяла гранату. «Она рассказывает, что нашла гранату возле мусорника в Киеве, а когда мы общались с ее мужем, тот сказал, что это он нашел гранату. По крайней мере, мы знаем, что женщина вышла на улицу и возле забора решила ее закопать. В это время и произошел взрыв», — отметил он.

По словам Николая Жуковича, пострадавшая находится в больнице, ее состояние стабильное. По данному факту открыто уголовное производство по ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в центре Фастова (Киевская область) бывший военнослужащий собрался взорвать гранату на площади, о чем загодя сообщил в полицию. Правоохранители, эвакуировавшие людей с опасной территории, вскоре задержали «подрывника» — мужчина оказался пьян.



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