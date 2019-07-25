- 11:23 Подрыв девушки на гранате под Киевом: выяснились новые детали
- 10:57 Пленные моряки Зинченко и Мокряк встречают дни рождения в российских застенках
- 10:56 Украинские туристы попали в смертельное ДТП в Болгарии: детали и фото с места аварии
- 10:52 11-летний мальчик при загадочных обстоятельствах исчез из поезда Рахов — Киев: ребенка нашли мертвым
- 10:37 Как слезы в дожде... Пришло время умирать, — Рутгеру Хауэру посвящается
- 10:33 Достанет врага на большом расстроянии: в сеть попало видео испытаний новейшего украинского оружия
- 10:28 СМИ сообщили о задержании бывшего начальника полиции Одесской области
- 10:23 Дожди и грозы: синоптики спрогнозировали погоду на конец июля — начало августа
- 10:22 Лига чемпионов: «Ференцварош» Реброва обыграл дома чемпиона Мальты
- 10:07 Сплошные коллапсы: известный блогер на фото показал, во что «русский мир» превратил Крым
- 10:07 В полиции разоблачили оборотня в погонях, укравшего вещдоки
- 09:45 «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»: где смотреть матч Международного кубка чемпионов
Подрыв девушки на гранате под Киевом: выяснились новые детали
В полиции подтвердили версию о том, что девушка, пострадавшая от взрыва гранаты в Киево-Святошинском районе Киевской области, пыталась закопать взрывоопасный предмет.
Об этом в эфире «112 Украина» сообщил спикер полиции Киевской области Николай Жукович. По его словам, пока что не ясно, где пострадавшая взяла гранату. «Она рассказывает, что нашла гранату возле мусорника в Киеве, а когда мы общались с ее мужем, тот сказал, что это он нашел гранату. По крайней мере, мы знаем, что женщина вышла на улицу и возле забора решила ее закопать. В это время и произошел взрыв», — отметил он.
По словам Николая Жуковича, пострадавшая находится в больнице, ее состояние стабильное. По данному факту открыто уголовное производство по ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в центре Фастова (Киевская область) бывший военнослужащий собрался взорвать гранату на площади, о чем загодя сообщил в полицию. Правоохранители, эвакуировавшие людей с опасной территории, вскоре задержали «подрывника» — мужчина оказался пьян.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух одесситок: — Как вы думаете, наша Розочка станет певицей или танцовщицей? — Думаю, танцовщицей. — Вы видели, как она танцует? — Нет. Мы слышали, как она поет...