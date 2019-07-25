Обновилась и помолодела: появилась любопытная инфографика о новой Раде

Политика

Средний возраст народных депутатов Верховной Рады IX созыва составляет 41 год (т.е. на 7 лет меньше, чем в старом составе Рады), и 30 из них до избрания были безработными. Об этом свидетельствуют данные движения «Опора».

Кроме того, только 82 народные депутаты придут в Раду повторно. Больше всего таких «старых» депутатов насчитали в составе представителей партии «Европейская солидарность» и «Оппозиционная платформа — За життя» (по 17). Еще 16 «опытных» депутатов привела в Раду партия «Батьківщина». Кроме того, еще 32 народных депутата переизбрались в Раде в мажоритарных округах.

Напротив — новички выборов — партии «Слуга народу» и «Голос» бывших депутатов в свои списки не включали.

Также в Раду избраны 336 мужчин (79,8%) и 88 женщин (20,8%). Таким образом, «женская фракция» приросла на 39 депутатов. В т.ч. по спискам партий в парламент попала 61 женшина, в мажоритарных округах — 27. При этом переизбраться в мажоритарном округе удалось только одной народной избраннице VIII cозыва — Ирине Констанкевич.

В Раде выросло количество депутатов с высшим образованием — его получили 411 депутатов. Еще 9 человек получили среднее специальное образование, в четверо — только среднее.

Среди новоизбранных депутатов больше всего киевлян (182 человека). На втором месте — Киевская область (26 человек), на третьем — Харьковская (24). Меньше всего избранных депутатов проживает в Луганской (3 человека) и один депутат зарегистрирован в аннексированном Крыму.

Напомним, количество мандатов, на которые претендует партия Зеленского, по итогам обработки 99,76% электронных протоколов избирательных комиссий, составляет 254, «Оппозиционной платформы — За життя» — 43, «Батьківщини» — 26, партии «Европейская солидарность», — 25, партии «Голос» — 20.



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