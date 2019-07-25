25.51 / 25.89 28.45 / 29.00
Киев: +17
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

ЦИК обработала 99,76% протоколов: сколько мандатов получают политсилы

7:58 25 июля 2019 327
Верховная Рада Украины
Инф. «ФАКТОВ»

Подсчет Центральной избирательной комиссии, которая заканчивает обрабатывать протоколы, принес по дополнительному мандату в парламенте двум политическим силам — президентской «Слуге народа» и «Батьківщині», и забрал один мандат у «Оппозиционной партии — За життя».

Таков итог обработки 99,76 процента протоколов по сравнению с обработанными 98.95 процента.

По данным «Украинской правды», составившей инфографику распределения мест в парламенте, количество мандатов, на которые претендует партия Зеленского, увеличилось до 254, а «Батьківщини», на один мандат опережающей «Европейскую солидарность», — до 26. У «Голоса» по-прежнему 20 мандатов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в новом составе Верховной Рады будет почти в два раза больше женщин, нежели в парламенте восьмого созыва.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама" публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер