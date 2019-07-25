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ЦИК обработала 99,76% протоколов: сколько мандатов получают политсилы
Подсчет Центральной избирательной комиссии, которая заканчивает обрабатывать протоколы, принес по дополнительному мандату в парламенте двум политическим силам — президентской «Слуге народа» и «Батьківщині», и забрал один мандат у «Оппозиционной партии — За життя».
Таков итог обработки 99,76 процента протоколов по сравнению с обработанными 98.95 процента.
По данным «Украинской правды», составившей инфографику распределения мест в парламенте, количество мандатов, на которые претендует партия Зеленского, увеличилось до 254, а «Батьківщини», на один мандат опережающей «Европейскую солидарность», — до 26. У «Голоса» по-прежнему 20 мандатов.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в новом составе Верховной Рады будет почти в два раза больше женщин, нежели в парламенте восьмого созыва.
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