Украина

В Украине подлинность лекарства можно будет проверить через мобилку

С 1 сентября 2019 в аптеках появятся лекарства со специальной маркировкой, которая позволит проверить подлинность препарата, а мобильное приложение для этого обещают разработать до конца 2019 года. Ранее сообщалось, что подписавшие декларацию с врачом украинцы могут получать на телефон электронный рецепт.

Такое постановление на своем заседании принял Кабмин. В нем речь идет о двухмерном штрих-коде — 2D коде — который будут наносить на каждую упаковку. О том, как будет работать система, рассказала руководитель Минздрава Ульяна Супрун.

«Большинство иностранных препаратов, которые продаются в Украине, имеют двухмерное кодирование упаковок. Некоторые украинские фармкомпании уже также приобрели необходимое оборудование и кодируют свои лекарства. Постепенно к этому будут присоединяться и другие украинские производители. В то же время проверка лекарств на подделку станет доступной для всех украинцев через мобильное приложение», — пишет Ульяна Супрун в социальных сетях.

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