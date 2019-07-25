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В Украине подлинность лекарства можно будет проверить через мобилку
С 1 сентября 2019 в аптеках появятся лекарства со специальной маркировкой, которая позволит проверить подлинность препарата, а мобильное приложение для этого обещают разработать до конца 2019 года. Ранее сообщалось, что подписавшие декларацию с врачом украинцы могут получать на телефон электронный рецепт.
Такое постановление на своем заседании принял Кабмин. В нем речь идет о двухмерном штрих-коде — 2D коде — который будут наносить на каждую упаковку. О том, как будет работать система, рассказала руководитель Минздрава Ульяна Супрун.
«Большинство иностранных препаратов, которые продаются в Украине, имеют двухмерное кодирование упаковок. Некоторые украинские фармкомпании уже также приобрели необходимое оборудование и кодируют свои лекарства. Постепенно к этому будут присоединяться и другие украинские производители. В то же время проверка лекарств на подделку станет доступной для всех украинцев через мобильное приложение», — пишет Ульяна Супрун в социальных сетях.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Ульяна Супрун развенчала миф о сверхполезности варенья и рассказала, как запасать ягоды на зиму
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