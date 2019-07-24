Здоровье и медицина

Супрун развенчала миф о сверхполезности варенья и рассказала, как запасать ягоды на зиму

Как подойти к заготовкам на зиму творчески, технически и с пользой для здоровья, чтобы при этом сохранить все витамины, нутриенты и клетчатку, необходимые круглый год, рассказала и.о. министра охраны здоровья Ульяна Супрун, которая ранее развенчала миф о красном перце.

Доктор отметила, что классическое варенье содержит почти 50% сахара, в дополнение к сахарам, присутствующим в ягодах или фруктах. Даже если готовить варенье, в котором 15% сахара, это много, потому что 100 граммов варенья (а это на вид совсем немного) — половина оптимальной дневной нормы сахара.

Альтернативой варенью может быть заморозка, сушка, приготовления пастилы.

Ягоды и фрукты перед заморозкой нужно помыть, возможно, перемолоть блендером и прогреть до 60−90 градусов на 1 минуту. Это помешает разрушения витаминов, ферментов и лучше сохранит вкус. Особенно это уместно для заморозки персиков, слив, шелковицы и абрикосов. В морозилке должна быть достаточно низкая температура, чтобы фрукты быстро замораживались — не выше 10.

Если вы хотите сохранить ягоды целыми и против прогревания, то разложите их на противень и быстро заморозьте, а затем компактно упакуйте. Хранить можно в стеклянных банках, контейнерах для еды, использованной таре из-под молочных продуктов или пакетах. Замораживание сохраняет почти три четверти биоактивных соединений ягод.

Сушка хорошо подходит для яблок, груш, морелей (диких абрикосов), слив, малины, черники, вишен без косточек и смородины. Сушить следует в сушилке или электрической духовке, которую можно настроить на 50 градусов. Если вы сушите на солнце, позаботьтесь о защите фруктов от мух. Сушку храните в мешочках из натуральной ткани, стеклянных банках или контейнерах.

Супрун советует хранить овощи на зиму, так же, как и фрукты: сушить и замораживать.

В заготовки почти всех овощей важно их сначала быстро бланшировать или запечь — это остановит действие ферментов, разрушающих витамины и полифенолы. Лучше сначала быстро приготовить кабачки, брокколи, цветную и брюссельскую капусту, стручковую фасоль. Кроме этого, приготовления овощей перед заморозкой сокращает время их приготовления и предотвращает сильным потерям воды.

Бланшированные овощи надо или заморозить, или высушить. Баклажаны следует перед заморозкой запечь. Перец можно заморозить сырым, бланшированным, или высушить.

Ранее Супрун рассказала, как важен кальций для организма и что нужно есть, чтобы поддерживать дневную норму этого элемента.

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