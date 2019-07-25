Политика

Зеленский не поможет: в Украине указали на серьезную проблему с новой Радой

Известный политический психолог кандидат психологических наук Светлана Чунихина считает, что главной проблемой Верховной Рады IX созыва может стать большое количество так называемых новобранцев, которые до сих пор не слишком вникали в законотворчество.

Таким образом, на бумаге есть 423 депутата, а тех, кто действительно способен написать закон и поставить в тексте запятые в нужном месте, единицы.

«И это большой вызов: будут ли пришедшие неожиданно для себя в Раду статистами», — отмечает психолог.

При этом она обратила внимание на тот факт, что «Слуга народа» наряду со случайными людьми привела в Раду и людей, успевших сделать серьезную карьеру. Для них вопрос о том, чему они хотят посвятить пять лет своей жизни, равен вопросу о том, во что ты хочешь инвестировать эти годы.

«По большому счету, такие вопросы стоят перед каждым будущим нардепом. И каждый отвечает на них сам. Тут Зеленский не поможет никоим образом», — считает собеседник «ФАКТОВ».

Полный текст интервью с политическим психологом читайте в статье «ФАКТОВ» «Боюсь фашизации страны, очень не нравится идея, что президент и народ едины, — политический психолог».

Напомним, в Раде IX созыва увеличилось количество депутатов с высшим образованием, при этом уменьшилось число тех, кто на момент избрания был безработным.

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