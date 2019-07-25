Украина

В Киеве из-за ремонта до сентября ограничат дижение на Дарницкой площади (карта)

В Киеве на Дарницкой площади начинается ремонт дороги из-за чего движение будет частично ограничено. Об этом говорится в сообщении коммунального предприятия «Киевавтодор».

«На выходных (с 27−28 июля, в зависимости от погодных условий) мы начинаем капитальный ремонт Дарницкого площади. В связи с работами движение будет частично ограничено», — говорится в сообщении.

Сообщается, что дорожники будут работать круглосуточно.

«При благоприятной погоде планируем закончить обновление уже к началу сентября. Начнем работать на 2 полосах движения от улицы Собороности до Харьковского шоссе. Мы выровняем бордюры и люки смотровых колодцев, заменим все 2 слоя асфальта», — говорится в сообщении предприятия в Facebook.

Также на площади планируют установить современные энергосберегающие LED-фонари.

Как писали «ФАКТЫ», ремонтные роботы на автодорогах столицы привели к изменению графика работы общественного транспорта. Более подробно о том, какие маршруты изменят свою работу читайте в материале «ФАКТОВ»: В Киеве из-за ремонтов изменен график движения трамваев и троллейбуса.

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