Расстреляли трех крестьян: на Житомирщине полицейские устроили пьяную драку

Происшествия

В конце июня в центре села Бровки-1 Андрушовского района Житомирской области произошел конфликт между молодыми людьми в нетрезвом состоянии и местными крестьянами, который перерос в жесткую драку и стрельбу. Об этом говорится в сообщении местного издания на его Youtube-канале.

Согласно сообщению, стрельбу устроили пьяные молодые парни, так как не рассчитали своих сил в драке, и безжалостно расстреляли трех крестьян.

«Однако на этом все только началось… В село приехали полицейские, которые явно ничего не хотели делать и разбираться в ситуации. Далее приехал какой-то мужчина, сказал, что он начальник полиции Андрушевки и у него «задача руководства по области"(дословно), не дать огласку данной ситуации», — указал в Facebookодин из местных жителей.

Впоследствии выяснилось, что обидчиками оказались такие же полицейские, только из другой области.

Позже, в комментариях под видео, начальник местной полиции подтвердил информацию о драке полицейских.

«На месте работали полицейские Андрушовского отдела полиции, я, как руководитель, тоже выезжал туда, но никаких попыток „замять“! Нами было начато уголовное производство по ч.4 ст. 296 (хулиганство) УК. После установления в ходе расследования причастности должностных лиц к событию, по решению Бердичевской местной прокуратуры, производство было передано в Государственное Бюро Расследования (регионального управления в г. Хмельницком)», — рассказал начальник полиции Житомира Ярослав Онищук.

На данный момент, о состоянии здоровья пострадавших пока ничего неизвестно.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в июне в Кременчуге Полтавской области полицейские избили мужчину прямо в магазине: оказалось, что от худшего его спасла продавщица, вызвавшая наряд патрульных. По словам потерпевшего, он сделал замечание группе нетрезвых молодых людей, которые в грубой форме требовали от продавщицы выписать им чек, ругаясь при этом матом — рядом стояли дети. Экипажу патрульных полицейских, прибывших на место происшествия, довелось составить протокол на двух своих коллег — участковых городского отдела полиции. Двое из нетрезвой компании к тому времени успели скрыться. У потерпевшего зафиксированы побои лица и головы. Ему вызвали «скорую», а прибывшая следственно-оперативная группа начала расследование инцидента.

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