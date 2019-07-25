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Боевики на Добассе стали чаще подрываться на своих же минах, — разведка
На Донбассе увеличилось количество случаев подрыва боевиков на хаотично установленных ими ранее минно-взрывных устройствах. Об этом со ссылкой на информацию Главного управления разведки Министерства обороны Украины сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк.
«Так, 22 июля этого года во время ликвидации возгорания травы в районе боевой позиции одного из подразделений оккупантов подорвались трое российских военнослужащих, один из них погиб, двое тяжело ранены. Командование российских оккупационных войск принимает меры по сокрытию этой информации», — сказал он.
По его словам. для минирования местности оккупанты используют противопехотные мины российского производства, которые запрещены международными конвенциями.
Как писали «ФАКТЫ», 23 июля на Донбассе на собственных минах подорвались четверо боевиков. Трое из них погибли, еще один был ранен.
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