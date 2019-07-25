Политика

Заход "Неймы" в Измаил мог быть спланированной провокацией: что стоит за арестом российского танкера

Задержанный российский танкер Neyma, который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе в ноябре 2018 года, зашел в Измаил под двумя флагами — украинским на носу и российский на корме. Об этом сообщил в Facebook военный эксперт Юрий Бутусов.

«Нейма» зашла в Измаил под двумя флагами — украинским на носу и российским на корме. То есть, о том, что неприятности возможны, владельцы «Неймы» знали — и старались внешне дезориентировать наблюдателей. 10 членов экипажа уже допрошены, осуществлена проверка их причастности к преступлению. Оказалось, накануне выхода из Керчи в Измаил, Народицкий (владелец судна) поменял экипаж, все эти моряки — новые люди, покамест данных об их причастности к нападению на украинских моряков в Керченском проливе нет", — написал Бутусов.

Он также отметил, что переход из Керчи в Измаил судно совершало долго — в течение трех суток, длительное время танкер находился близ территориальных вод Украины. Вполне вероятно, российские спецслужбы ожидали силовой захват судна вне территориальных вод, проверяли, какая будет реакция. Но никаких сигналов тревоги не было.

«„Нейма“ зашла на ремонт на судоремонтный завод, принадлежащий Анатолию Урбанскому — главе Одесского облсовета, который в воскресенье в этом районе выиграл выборы в Верховную Раду по 143 избирательному округу», — написал он.

По мнению Бутусова, очевидно, это был просто предлог, так как владелец судна Народицкий мог отремонтировать танкер и на своем заводе в Керчи.

Так как танкер пришел без груза, то возможно россияне и «ЮВАС ТРАНС» проверяли, можно ли после смены власти наладить канал поставок контрабанды из Крыма в Украину.

Бутусов утверждает, что пока танкер шел в Измаил, военная прокуратура, департамент контрразведки СБУ и управление СБУ в Одесской области получили оперативную информацию и подготовили задержание «Неймы».

«Достойно внимания — об операции имело информацию минимум 20 человек — и никто не „слил“! Это достойно, по нашим временам», — написал он.

В Службе безопасности Украины сообщили, что Украина, как правовое государство, позволила морякам задержанного российского танкера вернуться домой.

«Следуя украинским законам, не нарушая прав и свобод российских моряков последним была предоставлена беспрепятственная возможность возвращения домой к своим семьям», — говорится в соощении ведомства.

Как писали «ФАКТЫ», 24 июля Служба безопасности Украины задержала танкер Neyma (Российская Федерация), который принимал участие в блокировании украинских кораблей в Керченском проливе. Танкер NIKA SPIRIT зашел в порт Измаила.

О том, какую выгоду Украина сможет извлечь из ситуации с задержанным российским танкером и можно ли судно обменять на незаконно захваченных в плен украинских моряков, читайте в материале «ФАКТОВ»: Путину не нравится то, что происходит сейчас в Украине, — генерал (фото).

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