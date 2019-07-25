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В центре Киева из-за крестного хода ограничат движение транспорта: какие улицы будут проблемными
В столице будет временно ограничено движение транспорта в центре 28 июля из-за празднования крещения Киевской Руси-Украины. Об этом предупредили в пресс-службе КГГА.
Так, на этих выходных украинцы почтут память святого равноапостольного князя Владимира — крестителя Киевской Руси. В связи с этим 28 июля в Киеве пройдут мероприятия ко Дню крещения Киевской Руси-Украины и будет ограничено движение на дорогах. В частности, движение для всех видов транспорта на выходных ограничат:
• 27 июля с 06:00 до 16:30 — на ул. Трехсвятительской (от площади Михайловской до Европейской), ул. Крещатик (от ул. Михайловской до Европейской площади), Владимирском спуске (от Почтовой площади до Европейской площади), Парковой дороге (от аллеи Героев Крут до ул. Михаила Грушевского), ул. Михаила Грушевского, ул. Ивана Мазепы (от Арсенальной площади до площади Славы), ул. Лаврской (от площади Славы до ул. Цитадельной);
• 28 июля с 11:00 до 13:30 — на Владимирском проезде (на отрезке от Софийской площади до Михайловской площади).
Также ближе к празднику внесут временные изменения в движение общественного транспорта, о чем сообщат дополнительно.
Как писали «ФАКТЫ», в Киеве на Дарницкой площади начинается ремонт из-за чего движение по ней будет частично ограничено до начала сентября.
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