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В Китае таксист-герой остановил мчащуюся без водителя машину и спас маму с двумя детьми (видео)
В Китае таксист из Китая Ху Вэнган остановил мчащийся на полном ходу автомобиль без водителя, чтобы спасти находящихся там людей. Об этом рассказывает Mash.
Сообщается, что мужчина стоял на светофоре, в то время как услышал душераздирающий крик из пронёсшейся мимо машины. Таксист успел разглядеть в неуправляемом автомобиле женщину и двух детей, и сразу же выскочил из своего авто.
Отважному мужчине пришлось догонять машину босиком по горячему асфальту, но он сумел запрыгнуть в салон транспортного средства и остановить его.
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Мама и дети от всего сердца благодарили своего спасителя.
Позже выяснилось, что причиной трагедии могло стать то, что отец семейства забыл поставить транспортное средство на ручник.
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