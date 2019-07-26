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В Китае таксист-герой остановил мчащуюся без водителя машину и спас маму с двумя детьми (видео)

В Китае таксист из Китая Ху Вэнган остановил мчащийся на полном ходу автомобиль без водителя, чтобы спасти находящихся там людей. Об этом рассказывает Mash.

Сообщается, что мужчина стоял на светофоре, в то время как услышал душераздирающий крик из пронёсшейся мимо машины. Таксист успел разглядеть в неуправляемом автомобиле женщину и двух детей, и сразу же выскочил из своего авто.

Отважному мужчине пришлось догонять машину босиком по горячему асфальту, но он сумел запрыгнуть в салон транспортного средства и остановить его.

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Мама и дети от всего сердца благодарили своего спасителя.

Позже выяснилось, что причиной трагедии могло стать то, что отец семейства забыл поставить транспортное средство на ручник.

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