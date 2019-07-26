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В Киеве полностью перекроют проспект Победы: как изменятся маршруты троллейбусов (схемы)
В перечень троллейбусов, которые изменят движение в связи с перевозкой металлоконструкций для нового Шулявского путепровода и полного перекрытия в связи с этим проспекта Победы, вошли №№ 5, 7, 92Н, 93Н, 94Н, сообщают в «Киевпасстрансе»
27 июля (с 00:10 и примерно до 23:50) работа транспорта будет организована так:
- №№ 5, 7 перестанет курсировать;
- временный маршрут № 5-А будет следовать по трассе по улицам Ирпенской, Чернобыльской, Пушиной, проспекту Палладина, Кольцевой дороге, проспекту
Победы, улицам Щербаковского, Маршала Гречко, улице Сырецкой и обратно по улицам Сырецкая, Маршала Гречко, Щербаковского, проспекту Победы, Палладина, улицам Ефремова, Чернобыльской, Ирпенской;
- № 92Н — по проспекту Свободы до улицы Маршала Гречко по своему маршруту, далее по улицам Стеценко, Академика Щусева, Ильенко, Сечевых Стрельцов, Черновола, по проспекту Воздухофлотскому, далее по своей обычной схеме;
- №№ 93Н, 94Н, соответственно, двигаются от улицы Чернобыльской и проспекта Курбаса до проспекта Победы по привычной трассе, затем по улицам Д. Щербаковского, Стеценко, Щусева, Ильенко, Сечевых Стрельцов, Черновола, проспекту Победы, бульвару Т. Шевченко и снова по действующей схеме.
Напомним, что с 22 июля в связи с изменением схемы дорожного движения на время капремонта проспекта С. Бандеры остановку автобусов №№ 21, 101 и троллейбусов №№ 29, 30, 30к, 31 «Улица Иорданская» в направлении станции метро «Почайна» временно отменили.
Ранее «ФАКТЫ» подробно рассказывали, как будет организовано движение транспорта в Киеве в конце июля и августе в связи с ремонтами в разных районах.
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