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Зеленский встретился с Волкером и послом США в ЕС: что обсуждали
На встрече президента Украины Владимира Зеленского со специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером и американским постпредом при ЕС Гордоном Сондландом обсуждались вопросы, связанные с разведением сил в районе Станицы Луганской на Донбассе.
Участники встречи обсудили текущею ситуацию в зоне проведения операции Объединенных сил. «Была отмечена необходимость осуществления оккупационными властями ранее согласованных сторонами взаимных шагов, которые позволят успешно завершить процесс разведения сил и улучшить гуманитарную ситуацию на линии разграничения», — говорится в сообщении президентской пресс-службы.
Также сообщается, что стороны выразили надежду, что введенный 21 июля режим прекращения огня будет всеобъемлющим и устойчивым.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», боевики «ЛНР» не допустили украинских специалистов для обследования разрушенного моста в Станице Луганской. Проектировщиков, которые должны были определить состояние моста, снимало росТВ, представители которого появились из-за оборонного укрепления боевиков.
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