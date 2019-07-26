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Происшествия

В полиции сделали неожиданное заявление о женщине, которая выбросила ребенка в чемодане в Черновцах

15:36 26 июля 2019 463
Мальчик в чемодане в Черновцах
Инф. «ФАКТОВ»

Мама маленького мальчика, которого нашли мертвым в чемодане в Черновцах, разыскиваемая полицией, могла покончить с собой, сообщает УНН.

«Вероятно мать 2-летнего мальчика (Анна Пилявская. — Ред.) покончила с жизнью. Однако, это еще не подтверждено, поэтому поиски женщины продолжаются», — сообщили журналистам в пресс-службе полиции Черновицкой области.

Анна Пилявская

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», признаков насильственной смерти «мальчика из чемодана» эксперты не обнаружили. Как оказалось, ребенок мог умереть вследствие бронхиальной астмы. Заболевание сопровождается приступами, которые, при неоказании своевременной помощи, грозят удушением.

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