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В полиции сделали неожиданное заявление о женщине, которая выбросила ребенка в чемодане в Черновцах
Мама маленького мальчика, которого нашли мертвым в чемодане в Черновцах, разыскиваемая полицией, могла покончить с собой, сообщает УНН.
«Вероятно мать 2-летнего мальчика (Анна Пилявская. — Ред.) покончила с жизнью. Однако, это еще не подтверждено, поэтому поиски женщины продолжаются», — сообщили журналистам в пресс-службе полиции Черновицкой области.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», признаков насильственной смерти «мальчика из чемодана» эксперты не обнаружили. Как оказалось, ребенок мог умереть вследствие бронхиальной астмы. Заболевание сопровождается приступами, которые, при неоказании своевременной помощи, грозят удушением.
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Мама маленького мальчика так громко крикнула на всю улицу: «Брось каку!», что четыре мужика, оглядываясь, выбросили сигареты, а пятый шарахнулся от жены...