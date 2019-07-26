Привет Барышевскому суду: SkyUP запустит новые рейсы по Украине

Украина

Авиаперевозчик SkyUp Airlines, действие лицензии которого пытался приостановить Барышевский районный суд Киевской области, осенью 2019 года открывает несколько регулярных рейсов по Украине.

По словам министра инфраструктуры Владимира Омеляна, с октября 2019 года компания запускает регулярные рейсы по маршрутам Киев-Львов, Киев-Харьков, Киев-Запорожье и Львов-Харьков.

«Цены — от 500 гривен за билет. Что ты на это скажешь, Барышевский райсуд?» — пишет на своей страничке в соцсетях Владимир Омелян и задает риторический вопрос: «Угадайте, почему нет рейса Киев-Днепр?»

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», жительница Барышевки Оксана Панасенко, которая якобы была одной из подписантов иска против авиакомпании SkyUp, а потом в телеэфире опровергла свою причастность к подаче иска в суд, снова предъявила свои претензии к авиаперевозчику — она пожаловалась в ГБР, Прокуратуру и Нацполицию о совершении SkyUp уголовного преступления — неисполнение решения Барышевского суда.

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