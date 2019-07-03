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Скандал с лицензией SkyUp: истец выступила с новым требованием
Жительница Барышевки Оксана Панасенко, которая якобы была одной из подписантов иска против авиакомпании SkyUp, а потом в телеэфире опровергла свою причастность к подаче иска в суд, снова предъявила свои претензии к авиаперевозчику. Об этом в Facebook сообщил акционер украинской авиакомпании SkyUp Airlines Александр Альба.
«Сегодня мы получили копию заявления все той же Оксаны Анатольевны Панасенко в ГБР, Прокуратуру и Нацполицию о совершении SkyUp уголовного преступления — неисполнение решения Барышевского суда! Серьезно. Тот самый человек, который на камеру программы „Схемы: коррупция в деталях“ призналась, что никогда не была клиентом нашей компании и не подавала иск в Барышевский суд, теперь требует выполнения решения по этому иску! Есть вообще предел этому безумию?», — написал он, добавив, что на фото заявления от истца новый вариант подписи, не совпадающий с предыдущим, стоявшим на судебном иске.
По словам Альбы, апелляция авиакомпании на «абсурдное решение» Барышевского суда еще не была рассмотрена.
Как писали «ФАКТЫ», в скандале с Барышевским судом, который принял решение о запрете полетов авиакомпании SkyUp, выяснилось, что одна из «авторов» иска к перевозчику, Оксана Панасенко, незадолго до якобы запланированной поездки за рубеж обращалась в сельсовет за материальной помощью и в рамках программы «Забота» получила 500 гривен на приобретение лекарств.
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...