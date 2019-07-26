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Оккупанты собрались построить еще один Крымский мост
В оккупированном Крыму российские власти намерены возвести новую переправу — копию той, что строится в Керченском проливе. Предполагается, что сооружение станет одной из точек притяжения туристов (в этом году туристический сезон на полуострове провален) и популярным объектом для фотографирования.
Как сообщают российские СМИ, новый Крымский мост станет пешеходным.
В отличие от реального Крымского моста, сооружение в Керчи будет состоять лишь из одной автодорожной арки. Ее длина составит около 70 метров.
Возводить сооружение будут по той же технологии, что и Крымский мост в Керченском проливе. Правда, так же глубоко сваи вбивать не придется. Сначала строители соорудят четыре опоры, затем смонтируют пролетное строение и мостовое полотно, а в конце сделают мощение тротуарной плиткой и установят освещение.
Как сообщали «ФАКТЫ», Керченский мост, на который большие надежды возлагали российские власти не способствовал привлечению туристов на полуостров. К тому же его построили «не в том месте» и по самому худшему из существующих проектов, поэтому он может не выдержать всех предполагаемых нагрузок.
О всех проблемах Крымского моста читайте в материале «ФАКТОВ»: «Керченский мост обязательно смоет, а Крым без Украины ждет катастрофа — российский ученый».
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