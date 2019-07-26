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Украина

Зеленский предложил подписчикам в Facebook выбрать главу Одесской ОГА

16:54 26 июля 2019 247
Зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

После того, как в Одессе местные жители устроили массовые акции в знак протеста против планов президента назначить главой Одесской ОГА бизнесмена Андрея Андрейчикова, Владимир Зеленский предложил жителям региона в социальных сетях самостоятельно выбрать себе губернатора.

Соответствующее предложение появилось на официальном аккаунте Зеленского в Facebook, где он предложил на суд жителей Одесской области пять кандидатур. В том числе, и отвергнутого одесситами Андрея Андрейчикова.

Под этим постом оставили комментарии более 500 интернет-пользователей. Некоторые из них называли кандидатуры известных в регионе людей, которые могли бы стать у руля области, другие интересовались, по какому принципу составлялась эта пятерка. А третьи не преминули поехидничать на тему прохождения в Верховную Раду от президентской «Слуги народа» безработных и людей, чья деятельность весьма далека от законотворчества.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во время совещания в Одесском морском торговом порту Владимир Зеленский пообещал, что на должность главы Одесской областной государственной администрации будет проведен конкурс.

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