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Учить "слуг народа" разбираться в бюджете будут в Трускавце
Образовательный интенсив для будущих депутатов партии «Слуга народа» будет проводиться в Трускавце. Об этом в Facebook сообщил почетный президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов.
«Почему Трускавец? Потому что в Украине пока нет инфраструктуры для масштабного обучения взрослых. При выборе места для обучения мы столкнулись с препятствием: несмотря на тот факт, что Украина развивает рекреационную составляющую экономики, пока нет комплексов, которые могут обеспечить одновременное обучение почти трех сотен человек. Поэтому остановили свой выбор на комплексе в Трускавце, где раньше проводили свои учения крупные международные и украинские компании», — отмечает экономист.
По его словам, обучение будет максимально интенсивным, жестким и насыщенным. Такой формат был разработан школой совместно с представителями партии.
В течение недели с 8:30 до 21:30 новоизбранные народные депутаты будут слушать лекции от профессоров Киевской школы экономики и признанных на рынке труда специалистов. В комплексе с лекционными занятиями студенты будут посещать семинары, чтобы закрепить полученные знания.
В день предусмотрено три маленьких перерыва и время на обед и ужин. Кроме того, участники будут выполнять задания от преподавателей.
Милованов приводит ориентировочный распорядок дня:
«07.30 — 08.30 Завтрак
08.30 — 10.00 Блок 1 (основная программа)
10.00 — 10.20 Перерыв 1
10.20 — 11.50 Блок 2 (основная программа)
12.00 — 13.00 Обед
13.00 — 14.30 Блок 3 (основная программа)
14.30 — 14.50 Перерыв 2
14.50 — 16.20 Блок 4 (основная программа)
16.20 — 16.40 Перерыв 3
16.40 — 18.00 Блок 5 (факультативная программа)
18.00 — 19.00 Ужин
19.00 — 21.30 Блок 6 (вечерняя программа)».
«Такой жесткий формат — это реально жесть. Даже для меня, с опытом очень требовательных программ в топовых университетах. Посмотрим, кто выдержит», — отмечает он.
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