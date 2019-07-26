В Одесской области после скандала реорганизуют управление патрульной полиции

Украина

В пятницу, 26 июля, в Одессе состоялось совещание под председательством заместителя главы Национальной полиции Александра Фацевича, во время которого было объявлено о полной реорганизации патрульной полиции Одесской области.

В совещании приняли участие первый замначальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, начальник одесского управления департамента внутренней безопасности Ярослав Кирсанов и замначальника регионального главка Нацполиции Сергей Махотин.

Во время совещания было объявлено о реорганизации строевых подразделений облуправления патрульной полиции.

Весь личный состав управления патрульной полиции в Одесской области вывели за штат. Командиры подразделений, которые раньше занимали должности в управлении, командированы для прохождения службы в отдел патрульной полиции в АР Крым и Севастополе. Командирам рот и батальонов предстоит пройти квалификационную оценку и переаттестацию.

Александр Фацевич заявил, что на два месяца в Одессу отправлены лучшие командиры из других управлений, которые будут нести службу на территории Одесской области.

Также личному составу представили нового заместителя начальника управления патрульной полиции в Одесской области Дмитрия Кисличенко. До этого он был командиром батальона управления патрульной полиции в Винницкой области.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в начале июля в Одессе была начата служебная проверка по факту размещенного в Facebook заявления сотрудницы патрульной полиции Зои Мельник о якобы многочисленных злоупотреблениях в ведомстве и угрозах в ее адрес. Она заявила, что неоднократно писала разоблачительные посты о работниках полиции, из-за чего руководство оказывает на нее давление, а по ночам звонят неизвестные и угрожают ей и ее малолетнему ребенку.

Начальник указанного управления Юрий Рыбак на время проведения служебной проверки был отстранен от работы.

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