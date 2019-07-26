Украина

Некому делать наркоз: в Крыму открыто признали катастрофу в медицине

В Крыму после российской аннексии практически умерла медицина. В больницах и поликлиниках не хватает врачей, сестер и даже нянечек. Нет необходимых медикаментов, оборудования.

А в последнее время на полуострове перестали делать операции под наркозом. Причина все та же — нехватка врачей.

Как пишут местные СМИ, жителей Евпатории официально уведомила об этом городская больница.

Больница приостановила оказание плановой хирургической помощи в виде плановых оперативных вмешательств под общим обезболиванием, то есть под наркозом, за неимением врачей-анестезиологов.

«Администрация ГБУЗ РК» Евпаторийская городская больница «сообщает, что в связи с острой нехваткой врачей по специальности» анестезиология и реанимация администрация вынуждена временно прекратить предоставление плановой хирургической помощи в виде плановых оперативных вмешательств под общим обезболиванием", — говорится в сообщении.

Отмечено, что о возобновлении проведения плановых операций под общим обезболиванием будет сообщено дополнительно.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что жители Крыма жалуются на нехватку врачей: грамотные специалисты поспешно увольняются, оставшимся приходится нести двойную, а то и тройную нагрузку.

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