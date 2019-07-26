- 22:25 Некому делать наркоз: в Крыму открыто признали катастрофу в медицине
- 22:07 Богдан взбудоражил сеть фото с «новым премьер-министром»
- 21:40 Останутся навсегда: ученые сделали интересное заявление о нашествии медуз в Кирилловке
- 21:24 В Одесской области после скандала реорганизуют управление патрульной полиции
- 21:20 Убийство на детской площадке: в России зарезали женщину прямо на глазах у ее ребенка
- 21:01 Есть три кандидата: СМИ узнали, кто может возглавить фракцию «Слуга народа»
- 20:45 В сети наглядно показали, во что «русский мир» превратил Донбасс
- 20:20 Зеленскому рассказали, как наладить отношения с Трампом
- 19:53 Родились в рубашке: в Николаеве лифт сорвался с 9-го этажа, но пассажиры уцелели
- 19:51 Супрун рассказала будущим нардепам, как не превратить Раду в цирк
- 19:33 В Севастополе на репетиции морского парада произошло ЧП с военной техникой
- 19:22 В Скадовске стартовал детский фестиваль «Черноморские игры» (онлайн-трансляция)
Некому делать наркоз: в Крыму открыто признали катастрофу в медицине
В Крыму после российской аннексии практически умерла медицина. В больницах и поликлиниках не хватает врачей, сестер и даже нянечек. Нет необходимых медикаментов, оборудования.
А в последнее время на полуострове перестали делать операции под наркозом. Причина все та же — нехватка врачей.
Как пишут местные СМИ, жителей Евпатории официально уведомила об этом городская больница.
Больница приостановила оказание плановой хирургической помощи в виде плановых оперативных вмешательств под общим обезболиванием, то есть под наркозом, за неимением врачей-анестезиологов.
«Администрация ГБУЗ РК» Евпаторийская городская больница «сообщает, что в связи с острой нехваткой врачей по специальности» анестезиология и реанимация администрация вынуждена временно прекратить предоставление плановой хирургической помощи в виде плановых оперативных вмешательств под общим обезболиванием", — говорится в сообщении.
Отмечено, что о возобновлении проведения плановых операций под общим обезболиванием будет сообщено дополнительно.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что жители Крыма жалуются на нехватку врачей: грамотные специалисты поспешно увольняются, оставшимся приходится нести двойную, а то и тройную нагрузку.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».