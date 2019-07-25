Политика

Трамп и Зеленский впервые пообщались по телефону: о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Украины Владимира Зеленского.

Президент США Трамп поздравил Украину с успешным проведением свободных и демократических парламентских выборов, а Владимира Зеленского — с уверенной победой его партии «Слуга Народа».

Он выразил убеждение, что обновленная украинская власть сможет быстро улучшить имидж Украины, завершить расследование коррупционных дел, которые сдерживали взаимодействие между Украиной и США.

Трамп также подтвердил неизменную поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины и готовность американской стороны всесторонне способствовать реализации масштабной программы реформ в нашей стране.

Владимир Зеленский поблагодарил Дональда Трампа за лидерство США в сохранении и усилении санкционного давления на Россию. Президенты договорились предметно обсудить практические вопросы украинско-американского взаимодействия во время визита Владимира Зеленского в США.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Зеленский провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Беседа состоялась по инициативе украинской стороны.

Кроме того, Зеленский 16 июля провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter