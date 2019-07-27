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Стала известна версия компании-владельца танкера Neyma о причинах его захода в порт Измаил
В компании «Альтомар Шиппинг», которой принадлежит задержанный СБУ российский танкер NEYMA, уверяют: ничего не знали о том, что судно фигурирует в украинском уголовном деле. Об этом рассказала сотрудница компании, попросившая не называть ее имени, пишет УНИАН.
«Если бы мы имели такую информацию, то не отпустили бы его в Измаил и, возможно, вряд ли купили бы», — сказала она.
По ее словам сотрудницы, директор компании Сергей Шувалов сейчас находится в Измаиле, где решал, в том числе, и вопрос возвращения экипажа судна.
Как известно, до недавнего времени танкер принадлежал обанкротившемуся российскому ООО «Волго-Донское судовое агентство», а с февраля этого года его владельцем значится компания из Геленджика «Альтомар Шиппинг».
Согласно сообщению о распродаже имущества, за судно «Альтамар Шиппинг» заплатило 31 млн рублей (почти 500 тысяч долларов). В то время, как в российском Краснодаре еще продолжалась организация торгов по продаже танкера, он уже находился в украинском розыске.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 25 июля СБУ совместно с Военной прокуратурой задержали российский танкер «NEYMA». СБУ не сообщила, сколько членов экипажа находилось на борту танкера и что с ними будет дальше. Однако вскоре экипаж российского танкера отпустили домой. Впоследствии СМИ сообщили, что российские моряки на автобусе пересекли границу Украины с Молдовой и направляются в аэропорт Кишинева. В СБУ заявили, что российский экипаж задержанного в Украине танкера Neyma, который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе в 2018 году, не нарушил норм Морского права и законов Украины. В пятницу российские моряки прибыли в Москву.
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