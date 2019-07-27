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Жара и грозы: синоптики рассказали о погоде на сегодня
Как и обещали синоптики, в Украину возвращается жара. В субботу, 27 июля солнечно будет в центральных и южных областях страны, а на востоке и западе пройдут дожди.
По данным «Укргидрометцентра», столбики термометров поднимутся до +28+33 градусов на юге, востоке и в большинстве центральных районов Украины.
На остальной территории страны ожидается + 25 + 30 градусов.
Дожди, которые в субботу накроют почти всю западную Украину и в Винницкую область, на Закарпатье будут сопровождаться грозами. Также значительные осадки ожидаются в Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой и Запорожской областях.
В Киеве 27 июля будет облачно. Температура днем поднимется до +26 +28 градусов.
О погоде на ближайшее время читайте в материале «ФАКТОВ»: «Дожди и грозы: синоптики спрогнозировали погоду на конец июля — начало августа».
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!