Украина

Жара и грозы: синоптики рассказали о погоде на сегодня

Как и обещали синоптики, в Украину возвращается жара. В субботу, 27 июля солнечно будет в центральных и южных областях страны, а на востоке и западе пройдут дожди.

По данным «Укргидрометцентра», столбики термометров поднимутся до +28+33 градусов на юге, востоке и в большинстве центральных районов Украины.

На остальной территории страны ожидается + 25 + 30 градусов.

Дожди, которые в субботу накроют почти всю западную Украину и в Винницкую область, на Закарпатье будут сопровождаться грозами. Также значительные осадки ожидаются в Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой и Запорожской областях.

В Киеве 27 июля будет облачно. Температура днем поднимется до +26 +28 градусов.

О погоде на ближайшее время читайте в материале «ФАКТОВ»: «Дожди и грозы: синоптики спрогнозировали погоду на конец июля — начало августа».

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