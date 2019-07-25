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До +30: синоптик рассказала о погоде в Украине на выходных
После умеренно теплой погоды, установившейся в Украине в последние дни, в стране начинает ощутимо теплеть.
«В ближайшие дни температура воздуха в Украине будет повышаться и постепенно лето разгладите свои прохладные морщины», — дает образный прогноз погоды синоптик Наталья Диденко.
В пятницу, 26 июля, днем ожидается + 23 + 27 градусов, но на юге будет значительно теплее — до + 28 + 30 градусов. В выходные дни в южных регионах потеплеет до + 29 + 33 градуса, а в большинстве областей Украины — до + 24 + 29 градусов.
На севере, юге и в центре будет преимущественно сухая и солнечная погода. Дожди с грозами наиболее вероятные на западе и востоке страны.
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В Киеве 26 июля ожидается + 24 + 26 градусов с постепенным повышением температуры к выходным дням до + 26 + 29, местами в воскресенье — до +30 градусов.
«Вероятность дождя в столице незначительная, максимум где-то какие-то локальные на окраинах. Будет много солнца и много тепла. Так что уже можете ремонтировать сачки для бабочек, доставать сарафанчики и шорты и радоваться, что мы не Париже», — шутит Наталья Диденко и добавляет, что сильная жара в выходные дни покинет Францию и Бельгию, где температура воздуха упадет до + 22 + 26 градусов. А вот на Балканах и западном побережье Черного моря будет жарко.
Эксклюзивный материал «Дожди и грозы: синоптики спрогнозировали погоду на конец июля — начало августа» читайте на сайте «ФАКТОВ».
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