Как из фильма ужасов: сеть возмутило фото украинской электрички

Общество и люди

В сети опубликовали очередное фото поезда «Укрзалізниці» — в этот раз электрички Киев — Казатин. Вагоны ржавые до дыр, окна грязные и темные. В целом зрелище настолько удручающее, что трудно поверить, что такой состав вообще может передвигаться. Фото в Facebook опубликовала Лора Манек. Женщина назвала поезд «скотовозкой» и пожалела людей, вынужденных ежедневно пользоваться таким «сервисом» «Укрзалізниці».

«Ребята, ну это же реальная жесть! Ну КАК на вот ТАКОМ можно возить людей??? Не езжу на электричках уже много лет, но вчера мы решили попробовать. Больше пробовать не хочу! Направление Киев — Казатин. Бедные люди, которые вынуждены ехать в таких „скотовозках“ каждый день», — написала женщина.

В сети волна возмущения. Вместе с тем, некоторые фолловеры отнеслись к фото с долей горькой иронии.

«Это ж гиперлуп!»

«Похоже на поезд из фильма про зомби».

«Фильм ужасов какой-то».

«Шо ви скаржетесь. Головне, шо доїхали. Я такі собаки завжди пам'ятаю, ще з 90х».

«А где фото изнутри? Может, там вполне комфортно! Просто снаружи чуть поржавел вагон, потрескалась краска и всё».

«Зарплата керівника „Укрзалізниці“ Євгена Кравцова становить 920 тисяч гривень».

«Денег на ремонт и покраску не хватило. Все деньги вбухали в стаканы и подстаканники. 2000 гривен за каждый!».

«ФАКТЫ» неоднократно писали о жалобах пассажиров на безобразные условия в поездах «Укрзалізниці». Не только в старых изношенных вагонах невозможно ездить, но и поезда более высокого класса, такие как «ИнтерСити+», за несколько лет работы не отвечают заявленным нормам комфорта.

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