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Не хуже, чем на Бали: Леся Никитюк похвасталась ярким фото на сеновале
Известная украинская телеведущая Леся Никитюк, не раз радующая своих фанатов новыми образами, показала замечательное летнее фото. Звезда опубликовала на своей странице в Instagram снимок, где она сидит на огромном валке соломы.
«А у нас на сеновале ничем не хуже, чем на БАЛИ», — написала девушка.
Фолловеры ведущей рассыпались ей в комплиментах.
«Леся дома! Красунька, обожнюю твій гумор й твою грацію».
«Гарна дiвчина».
«Леся, Вы так прекрасны!»
«Оце діваха, а то червона доріжка! Кому вона нужна».
Ранее Леся хвасталась своей коллекцией купальников: она выгуливала их на Мальдивах, затем 47-й показала в Италии.
«ФАКТЫ» также писали о том, что Леся Никитюк возвращается в тревел-шоу в качестве ведущей.
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..