Шоу-бизнес

Не хуже, чем на Бали: Леся Никитюк похвасталась ярким фото на сеновале

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк, не раз радующая своих фанатов новыми образами, показала замечательное летнее фото. Звезда опубликовала на своей странице в Instagram снимок, где она сидит на огромном валке соломы.

«А у нас на сеновале ничем не хуже, чем на БАЛИ», — написала девушка.

Фолловеры ведущей рассыпались ей в комплиментах.

«Леся дома! Красунька, обожнюю твій гумор й твою грацію».

«Гарна дiвчина».

«Леся, Вы так прекрасны!»

«Оце діваха, а то червона доріжка! Кому вона нужна».

Ранее Леся хвасталась своей коллекцией купальников: она выгуливала их на Мальдивах, затем 47-й показала в Италии.

«ФАКТЫ» также писали о том, что Леся Никитюк возвращается в тревел-шоу в качестве ведущей.

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