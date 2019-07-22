Леся Никитюк возвращается в тревел-шоу

Шоу-бизнес

Известная телеведущая Леся Никитюк, удивившая недавно ярким образом в желтом мини-платье, заинтриговала своим заявлением. Она опубликовала в Instagram фото со свадьбы с подружкой Региной Тодоренко, с которой раньше вела шоу о путешествиях «Орел и Решка».

«А вот и селфи с невестой. Ваш любимый дует О&Р вернулся!», — написала Леся под фото.

В Сети Никитюк подтвердила, что спустя три года снова возвращается в шоу о путешествиях. Но, в какое именно, она не уточнила.

«Ребятки, приветики! Очень много от вас сообщений, не падаю ли я еще от усталости? Не падаю! Живу творчеством! И сегодня мы начали снимать еще один новый проект. Да, я возвращаюсь в тревел!» — призналась телеведущая. Подробности нового шоу держат в секрете.

Напомним, Леся Никитюк была ведущей нескольких проектов на телевидении. Широкую популярность принесло ей шоу «Орел и Решка» (2012−2016), с которым она объездила весь мир. С 2017 года Леся заменила Екатерину Варнаву в качестве ведущей развлекательного шоу «Хто зверху?», а 2018-м вела программу «Кто против блондинок?». В этом же году артистка приняла участие в проекте «Танцы со звездами», где заняла второе место.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Леся Никитюк очень много работает. Из-за усталости ей стало плохо прямо на съемочной площадке.

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