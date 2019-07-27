Знаменитый голливудский кинорежиссер прилетел в Киев присмотреть места для съемок

Культура и искусство

В Киев прибыл американский режиссер и продюсер Майкл Бенджамин Бэй (Michael Benjamin Bay), являющийся одним из самых кассовых режиссеров мира. Целью его визита является выбор локации для съемок в столице Украины, сообщил в сети мэр Киева Виталий Кличко. Напомним, «ФАКТЫ» публиковали интервью с эпатажной звездой Голливуда Роуз Макгоуэн.

По информации мэра, на встрече со звездой обсуждались условия для кинопроизводства в Украине, помощь города в организации съемок, а также вопросы выбора самых красивых локаций в Киеве.

На встрече в Киеве

Бэй известен публике по фильмам «Плохие парни», «Скала», «Армагеддон», «Перл-Харбор» и «Остров», а также серии фильмов о Трансформерах. Кроме того, Бэй сотрудничает с лос-анджелесской компанией Propaganda Films[en], выпускающей музыкальные клипы.

В 1995 году Бэй был награжден Гильдией режиссеров Америки как «Режиссёр года». В разное время выигрывал несколько премий MTV Video Music Awards, а также был награжден премией «Сатурн» за лучшую режиссуру фильма «Армагеддон».

Напомним, гостьей Одесского кинофестиваля стала легенда кино Катрин Денев.

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