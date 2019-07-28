Деньги

До 25 гривен и ниже: эксперты прогнозируют дальнейшее снижение курса доллара на следующей неделе

Начало будущей недели отметится новым снижением курса доллара к гривне — на межбанковском валютном рынке он может торговаться в диапазоне 25,0−25,1 гривен за доллар, а наличный доллар в банках — 24,9 гривен — 25,2 гривен за доллар. Такой прогноз в интервью РБК-Украина озвучил старший аналитик финансовой компании «Альпари» Вадим Иосуб.

Он констатировал, что в течение минувшей недели доллар снизился к гривне на всех сегментах валютного рынка на 1,3%-2,1%.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился на 2,1% (до 25,49 гривен), а средние курсы покупки-продажи наличного доллара в банках снизились за неделю на 1,6% (с 25,76−26,04 гривен до 25,34−25,63 гривен).

«При этом потенциал укрепления гривны еще не исчерпан», — утверждает аналитик.

Ранее в комментарии «ФАКТАМ» финансовый эксперт компании Forex Club Андрей Войткив связал продолжающееся в Украине падение курса доллара с сообщениями о том, что миссия МВФ готова вернуться к переговорам с Киевом. Это произойдет, как только новое правительство страны прояснит свою политику.

Напомним, стоимость доллара и евро в Украине начала снижаться после завершения парламентских выборов. Небывалыми темпами растет даже официальный курс гривни. В частности, с 17 июля, когда наблюдался очередной пик роста курса иностранных валют, доллар подешевел на 38 копеек, а евро — на 70 копеек.

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