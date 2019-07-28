Шоу-бизнес

28 июля в Скадовске начался финал XVII Всеукраинского благотворительного детского фестиваля «Черноморские Игры» и грандиозный гала-концерт звезд шоу-бизнеса. На огромную сцену, установленную на берегу Черного моря, выходят юные конкурсанты и популярные артисты, подготовившие для фестиваля особенные номера: группа «Время и Стекло», Никита Ломакин, Злата Огневич, Настя Каменских, The Hardkiss и хедлайнер вечера Monatik.

Смотреть шоу можно не только в Скадовске, но и в режиме реального времени у нас на сайте.

Напомним, фестиваль «Черноморские Игры» стартовал 26 июля. Хедлайнером первого дня стала группа «АНТИТІЛА». Ее лидер Тарас Тополя раскрыл тайны закулисья шоу-бизнеса и дал советы юным артистам, как добиться успеха на сцене и сохранить свое лицо.

На второй день фестиваля определились финалисты конкурса. Завершил концерт Потап с группой MOZGI, буквально взорвав Скадовск своим мощным выступлением.

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