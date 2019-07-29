«Вялый стручок»: врачи призвали мужчин отказаться от кофе с сахаром ради потенции

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Согласно статистике мужчины жалуются в 2 раза чаще на проблемы с потенцией, нежели на другие заболевания. Однако, врачи заметили, что никто из них не видит связь между собственными пищевыми привычками и проблемной сексуальной жизнью, которая оставляет след на психике и полноценной работе других органов.

Как недавно оказалось, именно неожиданные продукты ежедневного использования и ухудшают «мужскую силу», пишет издание VladTime.

Поэтому эксперты не зря призвали людей отказаться от кофе с сахаром ради здоровой потенции.

Именно это сочетание продуктов ежедневно негативно влияет на мужчин. По мнению врачей, ни один мужчина не выберет «вялый стручок» вместо 100-процентной работы половой системы. Перед тем как сделать выводы, эксперты провели опрос среди представителей сильного пола, из которых 90% ответили, что, не смотря на нелюбовь к сладкому, не могут пить кофе или чай без сахара.

«Скорее всего они просто не знают о том, что употребление сладкого кофе несёт за собой проблемы с печенью, слуховые галлюцинации, импотенцию, а также приступы эпилепсии», — заключили медики.

Более того, если кофеин способствует снижению аппетита, то сахар имеет обратное действие. «Белая смерть» заставляет человека съедать больше нормы, что замедляет кровообращение, загрязняет сосуды и приводит к набору лишних килограмм.

Эксперты отметили, что любители такого напитка находятся в зоне риска импотенции, поскольку их организм пребывает в состоянии физического упадка из-за медленной циркуляции крови, а вместе с кофе эффект на потенцию оказывается более чем отрицательным. Для того, чтобы избавиться от пагубной привычки, медики рекомендуют заменить сахар на корицу, лимон или молоко, которые наоборот повышают мужскую потенцию. Также стоит отказаться от солёной пищи, фастфуда и любой жирной пищи в целом.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на потенцию может плохо влиять прием некоторых лекарственных препаратов. В частности, лекарства для снижения давления. С гипертонией мужчины, переступившие порог зрелости, сталкиваются сегодня все чаще. По словам специалистов, ее развитию во многом способствует нездоровый образ жизни. Между тем, следование здоровым советам по питанию и отказ от вредных привычек позволяет не только сохранять вес и нормальное давление. Если возникнет необходимость в приеме препаратов, снижающие артериальное давление (гипотензивных средств и ингибиторов), то придется выбирать: или сексуальная жизнь, или здоровье. Эти лекарства в виде побочного эффекта могут угнетать потенцию. Кроме того, успокоительные лекарства. Препараты, содержащие в своем составе нейролептики, способны тормозить производство мужских гормонов. Причем в отряде этих средств на потенцию могут плохо влиять даже простые успокоительные капли или настойка пустырника. Воздействие таких средств может быть длительным, наблюдаться и после отмены курса лечения.

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