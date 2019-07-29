Стали известны подробности гибели пилота украинского Ил-76 в Ливии

Происшествия

Одним из украинских военно-транспортных самолетов Ил-76, которые были уничтожены в результате ракетного обстрела в Ливии, управлял Владимир Бухальский — летчик из Мелитополя, служивший по контракту. Об этом сообщает «Страна.ua».

Как рассказал изданию ливийский журналист Абдулькадер Ассад, Бухальский погиб при попытке спасти бортовые документы. Летчик был военным пенсионером, до выхода на пенсию он занимал должность заместителя командира 25-й бригады транспортной авиации. После свержения ливийского правителя Муаммара Каддафи в 2011 году Бухальский командовал экипажем во время эвакуации украинцев из Ливии.

О судьбе второго летчика ничего не сообщается.

Также издание сообщило, что 26 июля Государственная авиационная служба Украины отозвала разрешение на полеты у авиакомпании «Европа Эйр», которая владела самолетами. Предположительно это было связано с перевозками контрабандного оружия.

Ранее стало известно, что Ил-76 перевозили оружие из ОАЭ для одной из сторон конфликта в Ливии. Поставщиком вооружений была частная украинская компания.

По данным портала avia.pro, украинские военно-транспортные самолеты потерпели крушение 26 июля во время боя за аэропорт Аль-Джуфра между войсками правительства национального единства и силами Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара.

Хафтар приказал ЛНА начать наступление на столицу страны 4 апреля. Свои действия военачальник называет «операцией по освобождению Триполи». Во время визита в Париж в конце мая он отказался прекратить огонь, несмотря на просьбу французского президента Эммануэля Макрона.

Напомним, что в Ливии в 2011 году началась гражданская война, в ходе которой был свергнут и убит правивший страной с 1969 года Муаммар Каддафи. Ливия в результате конфликта оказалась в ситуации двоевластия: на востоке в городе Тобрук заседает парламент, а на западе в Триполи — правительство национального согласия.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Сумской области возле села Яблочное Великописаревского района разбился вертолет. Ми-2 упал в поле, один человек погиб. Прибывшие на место спасатели зафиксировали факт авиаинцидента и гибель пилота.

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