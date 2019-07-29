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Ани Лорак забеременела от любовника, — СМИ
Активно гастролирующая в РФ украинская певица Ани Лорак продемонстрировала поклонникам в своем микро-блоге в Instagram свежее фото, исходя из которого фанаты решили, что звезда находится в «интересном положении». Об этом пишет местное издание.
В частности, знаменитость похвасталась необычным кадром у себя в Stories, позируя в непривычном образе. На нем артистка одета в черную широкую рубаху, красные узенькие брюки и массивную спортивную обувь.
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Впрочем, в глаза бросается абсолютно другое — большой животик Ани.
Конечно, фото в профиле еще больше подогрело внимание фолловеров, так как «в темноте отчетливее видно округлившийся живот артистки».
Впрочем, в Сети уже достаточно длительное время гуляют слухи о второй беременности Каролины, но она сама их никоим образом не комментирует. При этом певица уже не скрывает свои отношения с 26-летним саунд-продюсером Black Star Inc Егором Глебом, а на последних снимках прикрывает животик руками.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Ани Лорак восхитила сеть фото с новой прической — удлиненным каре с идеально ровными волосами. Акцент на глаза «дива» сделала с помощью стрелок, на губах — прозрачный блеск. Кроме того, в отличие от недавних «экспериментов» певица предстала в сдержанном образе. «Все правильно, как относишься к миру то и получаешь в замен», — согласились поклонники с постом певицы.
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