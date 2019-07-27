Украина

“Полет” отличный, Кирилловка как на ладони: популярный курорт сняли с колеса обозрения (видео)

В Сеть выложили видео популярного курортного поселка Кирилловки, снятое с местной достопримечательности — колеса обозрения.

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Оно установлено на Федотовой косе, и, надо отдать должное устроителям этого вида развлечений, они точно угадали место для его размещения.

С колеса обозрения открывается изумительный вид на обе косы — Федотову и Пересыпь — а также на саму Кирилловку, бескрайние просторы моря и Утлюкского лимана.

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В этом можно убедиться при просмотре видео: по мере подъема кабинки глазу открывается все большее пространство и, наконец, весь курорт с примыкающим к нему акваторией оказывается как на ладони.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», курортный Бердянск также сняли с высоты птичьего полета — вид просто восхищиет.

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