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"Очень нравятся вызовы": Данилюк намекнул, что не против возглавить Кабмин
Секретарь СНБО Александр Данилюк, которого в аналитическом центре Atlantic Council (США) назвали одним из вероятных кандидатов на пост премьер-министра Украины, заявил, что ему нравятся «вызовы и сложные ситуации».
Комментируя информацию аналитиков, Александр Данилюк в интервью 24 каналу заявил, что «не надо реагировать на какие-то статьи», но добавил: «Это не значит, что это чья-то позиция. Это просто понимание, что у меня есть достаточно опыта. Думаю, больше всего опыта в команде, и я понимаю, как работает правительство».
В то же время он не дал четкого ответа на вопрос о премьерских амбициях. «Вы же видели по моей работе, что мне очень нравятся вызовы и сложные ситуации. Сейчас ключевой вызов — перестроить работу СНБО», — заявил Данилюк и добавил, что этот орган должен быть «надежной опорой президента»
По словам секретаря СНБО, на данном этапе он делает то, что ему поручило президент Владимир Зеленский. «Если у него будет решение, что он видит меня в какой-то другой области, это может быть что угодно, то это его решение. Тогда будем говорить», — добавил он.
В то же время у Александра Данилюка уже есть предложение по переформатированию правительства, в частности, по уменьшению количества министерств за счет их слияния. Например, Министерства финансов с Министерством экономического развития, а Министерства социальной политики — с Министерством здравоохранения.
«Правительство должно быть компактным. Я — за небольшое количество министров. У нас в стране кадровый голод. Если у нас даже будет один или два слабых министра, не говоря о премьер-министре, это просто потянет вниз все правительство. Поэтому максимально 12−13 министров — это то, что я вижу», — заявил секретарь СНБО.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Александр Данилюк заявил о необходимости реформирования Службы безопасности Украины. К примеру, забрав у нее функции в экономической сфере и сфере борьбы с коррупцией.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?