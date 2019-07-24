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Стало известно, кто из депутатов откроет первую сессию Рады нового созыва
Первое заседание Верховной Рады Украины откроет кандидат в народные депутаты от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь», номер 12 в избирательном списке Юлий Иоффе. Об этом пишет Громадське ТВ.
Так, согласно статье 82 Конституции Украины первое заседание новоизбранного парламента открывает старейший по возрасту депутат. Иоффе сейчас 78 лет. Именно он, скорее всего, произнесет присягу от имени всех депутатов.
Он был депутатом всех созывов Рады, кроме пятого и шестого (период 2006—2012 годов). В свое время Иоффе состоял в партиях КПСС, «Трудовая Украина» Сергея Тигипко, «Республиканская партия Украины» Бойко и «Партия регионов».
Напомним, что по результатам обработки ЦИК 97,13% протоколов: «Слуга народа» — 43,12%, «ОП-За життя» — 13,04%, «Батькивщина" — 8,18%, «Евросолидарность» — 8,12%, «Голос» — 5,84%
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», прошедшие в воскресенье, 21 июля, досрочные парламентские выборы оказались самыми результативными по числу того, что в украинском политикуме произошло впервые. Согласно предварительным результатам, в Раде 9-го созыва три четверти депутатов будут новичками. В парламент состоянию на 23 июля проходят 323 кандидата, которые ранее там не работали: 167 из них избираются по спискам, 156 — по мажоритарке. Впервые в истории независимой Украины большинство в Верховной Раде получает одна партия. По состоянию на 23 июля «Слуга народа» проводит в Раду 253 народных депутата.
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