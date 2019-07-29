Матерщина и оскорбления: обучение "слуг народа" в Трускавце оказалось скандальным (фото)

Украина

В сети показали фото с обучающего семинара для представителей партии «Слуга народа», которых для будущих народных депутатов Украины проводят в Трускавце.

Как сообщает «Обозреватель», во время одной из лекций слушателям задавали вопросы о деятельности народных депутатов Украины предыдущего созыва. Среди ответов, которые дали «слуги народа», было немало ненормативной лексики. Так, на вопрос о том, чем был известен нардеп Дмитрий Шпенов, прозвучали следующие ответы: «Говнюк», «Пи.л деньги», «А такой был разве?», «Феодал», «А он точно депутат?», «Подлец» и т. д. Похожи ответ был дан и о деятельности нардепа Юрия Березы: «Х…кин».

Фото Марины Шашковой

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков объяснил размещение участников обучающего семинара в самых дорогих отелях Трусковца тем, что организаторы бронировали то, что смогли.

Фото со странички Тб Їб в Facebook.



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