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У Зеленского объяснили, почему "слуг народа" поселили в самом дорогом отеле Трускавца
Размещение кандидатов в депутаты Украины от партии «Слуга народа» в самых дорогих отелях Трускавца, куда они приехали для учебы в «школе депутата», было связано с тем, что организаторы «сняли то, что было возможно снять».
Такое объяснение выбора недешевых гостиниц дал лидер «слуг» Дмитрий Разумков в интервью LB.ua. «Была принципиальная позиция вывезти наших депутатов за пределы Киева, потому что это будет совсем другая рабочая обстановка. К сожалению, под Киевом мы не нашли базы, где можно было бы разместить такое количество людей», — заявил Разумков.
Объясняя выбор «Риксоса», где стоимость номера начинается от 3600 грн в сутки, а не государственного пансионата с меньшим бюджетом, Разумков ответил, что «сняли то, что у нас была возможность снять».
А проходящих в парламент от этой политсилы Богдан Яременко показал фото с занятий в «школе депутатов», в котором отмечен отель «Риксос Прикарпатья».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», о проведении «образовательного интенсива» кандидатам от партии «Слуга народа» рассказывал почетный президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов.
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