25.19 / 25.48 28.00 / 28.44
Киев: +29
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

Эхо скандала: генерала Глуховерю уволили с поста начальника полиции Днепропетровской области

14:08 29 июля 2019 96
Виталий Глуховеря
Инф. «ФАКТОВ»

Начальника полиции Днепропетровской области Виталия Глуховерю уволили с занимаемой должности после конфликта, где фигурировали его водитель и патрульные полицейские, которых впоследствии задержал спецназ КОРД. Об этом говорится в сообщении Национальной полиции.

«Приказом главы Нацполиции Сергея Князева по согласованию с министром внутренних прав Арсеном Аваковым начальник Главного управления полиции в Днепропетровской области Виталий Глуховеря уволен с занимаемой должности», — говорится в сообщении.

Глуховеря сам обратился с рапортом об увольнении к главе Нацполиции, и этот рапорт был удовлетворен.

«Сейчас исполняющим обязанности руководителя полиции Днепропетровщины назначен Артем Васицкий», — говорится в сообщении ведомства.

Как писали «ФАКТЫ», 27 июля президент Владимир Зеленский заявил, что требует от министра внутренних дел Арсена Авакова уволить начальника полиции Днепропетровской области Глуховерю.

Поводом стало опубликованное в интернете видео с инцидентом, когда в сентябре 2018 года спецназ КОРД задержал патрульных, которые остановили за нарушение ПДД авто водителя Глуховери.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама" публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер