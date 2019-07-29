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Эхо скандала: генерала Глуховерю уволили с поста начальника полиции Днепропетровской области
Начальника полиции Днепропетровской области Виталия Глуховерю уволили с занимаемой должности после конфликта, где фигурировали его водитель и патрульные полицейские, которых впоследствии задержал спецназ КОРД. Об этом говорится в сообщении Национальной полиции.
«Приказом главы Нацполиции Сергея Князева по согласованию с министром внутренних прав Арсеном Аваковым начальник Главного управления полиции в Днепропетровской области Виталий Глуховеря уволен с занимаемой должности», — говорится в сообщении.
Глуховеря сам обратился с рапортом об увольнении к главе Нацполиции, и этот рапорт был удовлетворен.
«Сейчас исполняющим обязанности руководителя полиции Днепропетровщины назначен Артем Васицкий», — говорится в сообщении ведомства.
Как писали «ФАКТЫ», 27 июля президент Владимир Зеленский заявил, что требует от министра внутренних дел Арсена Авакова уволить начальника полиции Днепропетровской области Глуховерю.
Поводом стало опубликованное в интернете видео с инцидентом, когда в сентябре 2018 года спецназ КОРД задержал патрульных, которые остановили за нарушение ПДД авто водителя Глуховери.
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