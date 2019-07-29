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Украина

На Донбассе боевики роют подземные проходы в "серую зону"

14:19 29 июля 2019 33
Окоп
Инф. «ФАКТОВ»

Российско-оккупационные войска на Донбассе демонстрируют соблюдение договоренностей о прекращении огня, вступившего в силу с 21 июля, в течение светлого времени суток и во время работы представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на временно оккупированной территории ОРДЛО.

Об этом сообщают в Главном управлении разведки Минобороны. Также сообщается, что контроль за наличием неучтенных оружия и боеприпасов в подразделениях российско-оккупационных войск осуществляют сотрудники ФСБ РФ под видом представителей т.н. «Министерств государственной безопасности республик».

«В то же время, противником осуществляется оборудования скрытых огневых позиций противотанковых ракетных комплексов и крупнокалиберных пулеметов с углублением в так называемую „серую зону“ и сообщением с основными позициями подземными проходами», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», фонд «Вернись живым» опубликовал видео, снятое с помощью аэроразведки на Донбассе. На ролике можно увидеть, как пророссийские боевики укрепляют свои позиции на первой линии обороны, оборудуя места под новые огневые точки.

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