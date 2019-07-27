Украина

Готовятся к атаке: позиции боевиков на Донбассе сняли с высоты

Фонд «Вернись живым» опубликовал видео, снятое с помощью аэроразведки на Донбассе. На ролике можно увидеть, как пророссийские боевики укрепляют свои позиции на первой линии обороны, оборудуя места под новые огневые точки. Напомним, до наступления режима последнего перемирия ВСУ адекватно ответили боевикам на обстрелы украинских позиций.

Видео сделано с помощью дрона.

Боец, который ведет наблюдение, передает на командный пункт ВСУ информацию о том, что в этот момент делают сепаратисты на своих позициях.

«Копают позицию под АГС или миномет. Направление — от „кукушки“ влево 50, далее 30», — говорит украинский корректировщик.

Напомним, 21 июля, в день, когда вступил в силу режим прекращения огня на Донбассе, на взрывном устройстве, установленном ДРГ противника, погибли двое бойцов ВСУ, еще двое были госпитализированы с тяжелыми травмами.

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